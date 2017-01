Britney Ever After: il primo trailer del film tv sulla popstar

Lifetime ha diffuso il primo trailer del film tv intitolato Britney Ever After, in cui si racconterà la storia della popstar Britney Spears.

La cantante, sul piccolo schermo, sarà interpretata dall'attrice Natasha Bassett e il video mostra alcuni dei momenti più importanti, ma anche drammatici, che hanno contraddistinto la carriera e la vita della star.

Il progetto verrà trasmesso negli Stati Uniti il 18 febbraio e fanno parte del cast anche Clayton Chitty nella parte di Kevin Federline e Nathan Keyes nel ruolo di Justin Timberlake.

La regia è di Leslie Libman mentre la sceneggiatura è stata firmata da Anne-Marie Hess.

