Brigsby Bear: un nuovo trailer del film con Mark Hamill

La Sony Pictures Classics, in occasione del Comic-Con di San Diego, ha diffuso un trailer inedito del film Brigsby Bear, diretto da Dave McCary e scritto da Kevin Costello e Kyle Mooney, coinvolto anche come protagonista.

Il progetto arriverà nei cinema statunitensi il 28 luglio e ha nel suo cast anche Claire Danes, Mark Hamill, Greg Kinnear, Matt Walsh e Michaela Watkins.

Ecco il trailer:

La sinossi ufficiale anticipa: Brigsby Bear Adventures è uno show televisivo per bambini prodotto per un pubblico composto da una sola persona: James (Mooney). Quando lo show si interrompe bruscamente la vita del giovane cambia per sempre, decidendo di concludere da solo la storia, affrontando così la realtà di un nuovo mondo di cui non conosce nulla.

Home News Brigsby Bear: un nuovo trailer del film con Mark...