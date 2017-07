Bright: il trailer del film Netflix con Will Smith, anche in italiano

Dal Comic-con di San Diego 2017 arriva il primo trailer ufficiale di Bright, fantasy prodotto Netflix e diretto da David Ayer con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton!

Il film è stato descritto come un thriller poliziesco con elementi fantastici e segna la collaborazione del regista di Suicide Squad con il talentuoso Max Landis, figlio del famoso John Landis, che negli ultimi hanno si è fatto conoscere ad Hollywood firmando diverse sceneggiature tra cui Chronicle e la serie Dirk Gently's Holistic Detective Agency.

Ecco il trailer, in inglese e in italiano:

Bright ci porta in un mondo fantastico in cui convivono umani e creature leggendarie. Qui due poliziotti, un umano e un orco, si ritroveranno ad affrontare una pericolosa indagine che li porterà nel mirino di uno spietato criminale. Già dalle prime sequenze riusciamo ad individuare la fusione di due mondi, da una parte lo stile rude e mascolino di Ayer che in passato ha realizzato film come End of Watch - Tolleranza zero e Fury, dall'altra invece l'approccio fuori dalle righe di Max Landis. Ecco il trailer:

Nel cast del film troviamo attori del calibro di Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace e Margaret Cho. Bright verrà distribuito sulla piattaforma Netflix a Dicembre 2017!

