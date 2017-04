Brie Larson loda Emma Stone: "Non posso immaginare un film senza di lei"

Emma Stone fa parte della lista delle 100 persone più influenti al mondo secondo la rivista Time. A spiegare il motivo per cui il premio Oscar merita un posto nella speciale classifica è la sua amica e collega Brie Larson.

La star di Room ha infatti scritto: "Non posso immaginare un film senza Emma Stone. E non voglio farlo. Come attrice Emma è coraggiosa, devastante, esilarante, reale, complessa, affascinante e molto di più. La sua performance da Oscar in La La Land è solo l'esempio più recente".

Brie ha poi proseguito: "Emma ha dei ruoli significativi anche fuori dallo schermo. E' un'amica altruista. La saggia psichiatra. La leader senza paura. La ragazza più cool ai party. (E' anche una "soccer mom" che fa il tifo per te, a prescindere dalla situazione, con quanto fiato ha in gola). So che ha avuto tutti questi ruoli nella mia vita. Ed è per questo che sono fortunata dal poterla considerare mia amica".

L'attrice ha quindi concluso: "Ma quello che ammiro realmente di Emma come persona - e come attrice - è che non ha mai paura di mostrare la cosa più difficile da condividere con il mondo: te stessa. Quello che implica questa scelta non sempre è bello. Ma con Emma è reale ed è meraviglioso".

