Brett Ratner: "Rotten Tomatoes è la distruzione di Hollywood"

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, il regista Brett Ratner ha lanciato un attacco diretto contro il sito Rotten Tomatoes. L'argomento in questione era la cattiva ricezione avuta da Batman v Superman: Dawn of Justice e i motivi del suo parziale flop. Brett Ratner, che del film era produttore, ha spiegato che Rotten Tomatoes gli ha assegnato un punteggio del 27% e sospetta che questo abbia scoraggiato molti spettatori a recarsi al cinema.

"Credo che sia la distruzione del nostro business. Nutro rispetto e ammirazione per i critici cinematografici. Quando ero giovane la critica era una vera arte, poi qualcosa è cambiato. Ora non leggi più le recensioni di Pauline Kael, ma leggi un numero. Un numero che stabilisce se un film sia bello o brutto. La gente si chiede 'Che punteggio ha su Rotten Tomatoes?' E questo è molto triste perché il punteggio di Batman v Superman era così basso che ha gettato un alone cupo su un film di successo".

Leggi anche: Il cavaliere oscuro - Il ritorno: Rotten Tomatoes blocca i commenti

Entertainment Weekly ha chiesto a Rotten Tomatoes un commento su queste dichiarazioni e la risposta è giunta attraverso Jeff Voris: "Noi di Rotten Tomatoes siamo d'accordo nel considerare la critica di grande valore, e rendiamo più facile l'accesso a centinaia di critiche professionali di film o serie tv. Il punteggio del Tomatometer, calcolato sulla percentuale delle critiche positive dei critici di professione, è diventato un modo per facilitare la scelta al pubblico, ma crediamo che questo sia solo un punto di partenza per la discussione e per il dibattito sulla bontà di un film".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Brett Ratner: "Rotten Tomatoes è la distruzione...