Brenton Thwaites tra i protagonisti del thriller Ghosts of War

Brenton Thwaites sarà il protagonista del thriller psicologico a sfumature sovrannaturali intitolato Ghosts of War, scritto e diretto da Eric Bress.

Il lungometraggio avrà come protagonisti cinque soldati americani che devono affrontare una missione verso la fine della seconda Guerra Mondiale. I militari si ritrovano in un castello francese in passato occupato da un gruppo di nazisti e la situazione scivola nella follia quando incontrano un nemico sovrannaturale più terrificante di tutto quello che hanno visto in battaglia.

Thwaites, prossimamente sugli schermi con Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, sarà l'interprete di un leader e stratega che subisce le conseguenze delle battaglie in cui è stato coinvolto.

