Breathe: un nuovo trailer del film con Andrew Garfield e Claire Foy

Il 13 ottobre verrà distribuito nei cinema americani il film Breathe, diretto da Andy Serkis e con protagonisti Claire Foy e Andrew Garfield.

Il progetto, che darà inoltre il via all'edizione 2017 del London Film Festival, è ispirato a una storia vera e racconta quello che accade a Robin Cavendish (Garfield) dopo che rimane paralizzato dal collo in giù all'età di 28 anni. Insieme alla moglie Diana (Foy) inizia a viaggiare per il mondo per sostenere i diritti dei disabili e, con la collaborazione dell'amico Teddy Hall, inventa una sedia a rotelle dotata di respiratore, in modo da potersi muovere più facilmente.

La sceneggiatura è stata firmata da William Nicholson, già autore di Viaggio in Inghilterra e Il gladiatore.

Ecco il nuovo trailer:

