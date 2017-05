Breaking Bad: Los Pollos Hermanos apre a Milano e Roma!

In occasione della terza stagione della serie Better Call Saul arriveranno anche in Italia due fast food della catena Los Pollos Hermanos, realtà commerciale inizialmente introdotta nello show cult Breaking Bad.

L'appuntamento, come annunciato anche da alcuni cartelloni pubblicitari, è per il 12 e il 13 maggio nelle città di Roma e Milano e l'annuncio rivela: Vieni a provare il gusto stupefacente del nostro pollo fritto, preparato con amore e servito con il sorriso dal nostro personale, che sarà a tua disposizione per garantire un'esperienza impeccabile. Puoi parlare con il proprietario del ristorante, chiamando il 342 0305572. Non esitare a contattarlo! Al telefono risponde infatti Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) e viene annunciato il lancio dei ristoranti specializzati in pollo fritto.

Ecco le date e gli indirizzi dove vivere questa esperienza unica.

Milano

Venerdì 12 e sabato 13 maggio in Piazza XXIV maggio, 4.

In omaggio pollo fritto, curly fries e bibita, dalle 18:30.

Orari d'apertura:

12 maggio - dalle 16:00 alle 21:30 13 maggio - dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 16:00 alle 21:30

Roma

Venerdì 12 e sabato 13 maggio in Via Cavour 333/335.

In omaggio pollo fritto, curly fries e bibita, dalle 18:30.

Orari d'apertura:

12 maggio - dalle 16:00 alle 21:30 13 maggio - dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 16:00 alle 21:30

Home News Breaking Bad: Los Pollos Hermanos apre a Milano e...