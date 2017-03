Breaking Bad: le scarpe di Walter White in arrivo sul mercato!

I fan della serie di culto Breaking Bad hanno impressa nella mente la sequenza d'apertura del pilot in cui cui vediamo il laboratorio mobile di Walter White fare irruzione nella quiete del deserto del New Mexico. La vettura perde il controllo e dopo essersi fermata vediamo uscirne Walter White (Bryan Cranston) con indosso solo una maschera anti-gas, mutande, calzini e un paio di Clarks Wallabees.

Proprio le Clarks sono un segno distintivo del personaggio per tutta la durata della serie e per celebrare lo storico marchio, il magazzino di scarpe della West Coast Bait ha stretto una partnerhip con Sony Pictures Television e Clarks per commercializzare due tipi di scarpe ispirati a Breaking Bad. Le scarpe in questione sono disponibili in due modelli, "Blue Sky" e "Felina", riferimento alla location del finale dello show. Le scarpe costano 180 dollari e sono disponibili nei negozi Bait e nello store online in edizione limitata a partire da oggi 24 marzo.

La partnership tra Clarks e Sony nasce adesso in occasione della celebrazione speciale, ma non ha avuto luogo sul set dello show. Come spiega la costumista Kathleen Detoro, lo script di Vince Gilligan non conteneva alcuna indicazione sulle scarpe indossate da Walter White ed è stata lei a scegliere le Clarks senza contattare l'azienda: "Dovevo entrare nella mente del personaggio. E' un insegnante, perciò pensavo a qualcuno legato al passato, non doveva avere un look troppo moderno. Ho mostrato a Vince due paia di scarpe, le Clarks Wallabees e le Clarks Desert Boots. Lui ha scelto le prime".

