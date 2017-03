Breaking Bad: ad Austin aperto un vero Los Pollos Hermanos

Ad Austin, in occasione del SXSW, è stato aperto un vero locale di Los Pollos Hermanos, la catena di pollo fritto nella serie Breaking Bad e ritornata in scena nello spinoff Better Call Saul.

Per promuovere in modo originale gli episodi della terza stagione dello show con protagonista Bob Odenkirk, AMC ha infatti aperto un pop-up restaurant.

In occasione dell'evento, inoltre, sono arrivati Giancarlo Esposito, interprete di Gus Fring, e Odenkirk, ovvero Saul.

I fan potranno quindi realizzare il proprio sogno di mangiare in un locale della catena, attraversando il confine tra realtà e finzione.

