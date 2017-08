Brawl in Cell Block 99 vedrà protagonista un Vince Vaughn "mai visto prima"

Nel presentare il programma della Mostra di Venezia, dove verrà presentato Fuori Concorso, il direttore Alberto Barbera lo ha definito un film di una "violenza estrema". Grande è la curiosità intorno al dramma carcerario Brawl in Cell Block 99, interpretato da Vince Vaughn in un ruolo davvero inedito.

Brawl in Cell Block 99 racconta la storia di Bradley Thomas (Vaughn), ex pugile fotografato mentre sta per perdere il suo lavoro come meccanico e il suo matrimonio sta per concludersi. L'uomo decide che la sua opzione migliore è quella di lavorare come corriere per i narcotrafficanti, ma la situazione precipita quando si trova coinvolto in una sparatoria tra un gruppo di agenti della polizia e i suoi spietati alleati. Bradley viene gravemente ferito e chiuso in prigione, dove i suoi nemici lo obbligano a commettere terribili atti violenti che trasformano il luogo in un campo di battaglia.

"Lo vediamo vivere un'esistenza migliore, in cui è chiamato a chiudere un occhio sui problemi che derivano dal suo lavoro sporco. Alla fine si ritrova nel bel mezzo di una sparatoria nel corso di una consegna di droga e finisce in carcere. Da questo momento la sua vita si trasforma in un incubo" ha dichiarato il regista e sceneggiatore S. Craig Zahler, che ha debuttato nel 2015 con il western cannibale Bone Tomahawk, interpretato dalla star Kurt Russell.

La rissa del titolo preannuncia la violenza che condisce il film. "Non ho fretta di mostrare la violenza, ma quando vi ci ritroverete ve ne accorgerete subito. E accade per un lungo periodo di tempo. Vince Vaughn era così immerso nel film e aveva avuto qualche esperienza con la boxe che ci ha aiutato molto nelle scene d'azione. Era abbastanza bravo da poter girare un combattimento della durata di cinque, dieci, quindici colpi senza tagli."

A fianco di Vaughn nel film troviamo Jennifer Carpenter nel ruolo della moglie di Bradley, Lauren, Marc Blucas, Udo Kier e Don Johnson.

"C'è un boss in prigione di nome Warden Tuggs e Don fa un lavoro fantastico nell'interpretare questo personaggio che manipola le persone come un capobranco guiderebbe gli altri animali. Sono cresciuto a Miami negli anni '80 e all'epoca Don Johnson era una divinità. E' stato emozionante dirigerlo, è bello, carismatico, e la sua voce è anche migliore di quando era giovane. La sua recitazione si è raffinata negli anni con l'esperienza."

Per il momento, a corredo del film è stato diffuso un poster piuttosto allarmante che mostra una croce nera tatuata sulla pelata di Vaughn. "Voglio che la gente si faccia delle domande, quale è il significato di quella croce? Voglio che le persone siano interessate al suo personaggio. La camera è vicina a queste figure, voglio che lo sia anche il pubblico. Siete lì con loro, ma non sapete ancora chi siano. Questo è un Vince Vaughn che non avete mai visto prima."

