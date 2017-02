Brad Peyton, dopo "San Andreas" è ancora disaster con "Black Hole"

Brad Peyton sarà il regista del thriller Black Hole, prodotto da STX Entertainment e ASAP Entertainment.

La sceneggiatura è stata scritta da Philip Gawthorne e le riprese inizieranno all'inizio del 2018.

Nel film un buco nero entra nel nostro sistema solare dando vita a un disastro naturale senza precedenti. Le città vengono attaccate da enormi meteoriti, i continenti vengono devastati da super vulcani e l'asse della Terra rischia di causare una seconda Era Glaciale. Un team di scienziati, militari e astronauti collaboreranno per salvare il pianeta dalla distruzione.

Peyton, nei prossimi mesi, si occuperà inoltre delle riprese di Rampage, del sequel di San Andreas e del terzo capitolo di Journey 3: From the Earth to the Moon.

