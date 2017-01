Box Office USA: Split in testa a sorpresa con 40 milioni di dollari

Il ritorno di M. Night Shyamalan non passa certo inosservato. A sorpresa il suo ultimo lavoro, il thriller Split, schizza in vetta alla classifica degli incassi del weekend americano incassando 40,2 milioni di dollari. Il film, che vede James McAvoy nei panni di Kevin, un uomo che ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher, e ne tiene ancora una nascosta in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre, ha segnato una media per sala di oltre 13 mila dollari in 3.038 sale.

Leggi anche: Split: M. Night Shyamalan parla del colpo di scena finale e del possibile sequel

xXx - Il ritorno di Xander Cage, il thriller muscolare con Vin Diesel, ha aperto in seconda posizione incassando 20 milioni in 3.651 sale. Il film originale della saga, il primo xXx, nel 2002 aprì incassando 44,5 milioni. Costato 85 milioni, xXx - Il ritorno di Xander Cage ne ha già incassati 50,5 a livello internazionale raggiungendo i 70,5 milioni totali.

Leggi anche: Ci vuole un fisico bestiale: Vin Diesel, action e cuore nelle scene dei suoi film

Il diritto di contare perde due posizioni e scivola al terzo posto. Il film, diretto da Ted Melfi e interpretato da Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monae e Kevin Costner, racconta quanto accaduto a Katherine Johnson, una brillante matematica afro-americana che, insieme alle sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson, lavorò a una delle più grandiosi missioni statunitensi. La donna ha infatti collaborato a lanciare in orbita l'astronauta John Glenn e a farlo ritornare in modo sicuro sulla Terra. Altri 16.250.000 milioni di incasso che lo portano a oltre 84 milioni in cinque settimane.

Il cartoon Illumination Entertainment e Universal Pictures Sing resiste in quarta posizione e raccoglie altri 9 milioni puntando a raggiungere i 250 milioni.

Quinta posizione per La La Land. Il musical di Damien Chazelle resta nella top five incassando 8 milioni di dollari nel weekend, per un totale di 90 milioni.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office USA: Split in testa a sorpresa con 40...