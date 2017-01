Box Office USA: Split è ancora primo, Qua la zampa! debutta al secondo posto

Per la seconda settimana consecutiva il thriller di M. Night Shyamalan Split guida la classifica degli incassi del weekend americano. Con un incasso di 26 milioni di dollari il film, che vede James McAvoy nei panni di Kevin, un uomo che ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher, e ne tiene ancora una nascosta in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre, arriva a quota 77 milioni.

Dietro Split debutta Qua la zampa!, film per la famiglie diretto dal regista Lasse Hallström. La pellicola, che racconta la storia di un cane seguendolo dalla nascita, i primi giochi, la vita libera, la successiva cattura da parte degli accalappiacani... e la sua rinascita, è finita al centro di una bufera mediatica in seguito alla comparsa di un video che svela maltrattamenti subiti da un labrador sul set. Il pubblico americano ha, però, risposto andando al cinema e consegnando alla pellicola 18 milioni di dollari nel primo weekend, con una media per sala di 6.000 dollari in 3.000 sale.

Il diritto di contare, pellicola in odor di Oscar, è stabile al terzo posto dopo sei settimane in classifica. Il film, diretto da Ted Melfi e interpretato da Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monae e Kevin Costner, racconta quanto accaduto a Katherine Johnson, una brillante matematica afro-americana che, insieme alle sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson, lavorò a una delle più grandiosi missioni statunitensi. La donna ha infatti collaborato a lanciare in orbita l'astronauta John Glenn e a farlo ritornare in modo sicuro sulla Terra. 14 milioni di incasso gli fanno superare i 100 milioni.

Altro debutto importante: Resident Evil - The Final Chapter, ultimo capitolo della saga zombie capitanata da Milla Jovovich, apre al quarto posto e incassa poco meno di quattordici milioni. Incassi non proprio brillanti per il film, uscito in 3.100 sale, che segna una media per sala di 4.462 dollari.

Stabile in quinta posizione La La Land che prosegue la marcia trionfale verso l'Oscar e, dopo otto settimane in classifica, incassa altri 12 milioni che lo portano a quota 106 milioni.

