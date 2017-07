Box Office USA: Spider-Man: Homecoming balza in vetta e supera le aspettative con 117 milioni!

Che Spider-Man: Homecoming fosse uno dei titoli più attesi dell'anno già lo sapevamo, ma la prova col pubblico è sempre un'incognita. Ebbene, dopo il primo weekend di programmazione possiamo dire che la prova è stata superata più che brillantemente. Il ragnetto ha esordito in patria incassando 117 milioni in 4.348 sale con una media per sala di 27.000 dollari, ben più del previsto, e 10.6 milioni da 392 sale IMAX negli USA. Spider-Man: Homecoming, diretto da Jon Watts, è la seconda apertura di Sony Pictures di tutti i tempi e la seconda apertura per un film su Spider-Man dopo Spider-Man 3 che al debutto ha incassato 151,1 milioni. Il film con Tom Holland segna, inoltre, la miglior apertura per un film stand alone del Marvel Cinematic Universe. Se si includono gli incassi dei mercati internazionali, ha già incassato 257 milioni.

Dopo una settimana di permanenza in vetta alla classifica, l'hit animato Universal Pictures e Illumination Entertainment Cattivissimo me 3 scivola in seconda posizione incassando altri 34 milioni che lo portano a un totale di 149,2 milioni. A livello internazionale finora il film ha raccolto 298, 4 milioni e i suoi incassi globali oscillano sui 447,6 milioni. Cattivissimo me 3 è costato circa 80 milioni di budget.

Terzo posto per Baby Driver - Il genio della fuga di Edgar Wright. La pellicola, un action automobilistico molto personale, continua a infiammare il pubblico americano e raccoglie altri 12,7 milioni che lo portano a un totale di quasi 57 milioni. Baby Driver racconta la storia di Baby (Ansel Elgort) è un autista che lavora al soldo di vari rapinatori di banche. Il soprannome gli viene dal suo volto giovane. Un giorno, dopo una rapina andata male, Baby finisce nei guai ed è costretto a darsi alla fuga per sfuggire ai numerosi nemici che lo vogliono morto.

In quarta posizione resiste l'hit DC/Warner Wonder Woman, che incassa altri 10 milioni arrivando a un totale di 368,7 milioni in America. La pellicola a oggi ha incassato 745,8 milioni nel mondo.

Transformers - L'ultimo cavaliere perde due posizioni e si piazza al quinto posto. Il film diretto da Michael Bay incassa altri 6,3 milioni che lo portano a un totale di 119 milioni in patria.

