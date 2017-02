Box Office USA: l'horror Get Out in testa con 30,5 milioni

La Blumhouse colpisce ancora. Dopo due settimane di permanenza in vetta alla top ten americana, Lego Batman - Il film viene scalzato dalla new entry Get Out. L'horror diretto da Jordan Peele incassa l'impressionante cifra di 30,5 milioni da 2.891 sale, con una media per sala di 10.976 dollari. Get Out racconta la storia di Chris, un giovane afroamericano che viene convinto a fare visita ai genitori della fidanzata bianca Rose nella loro dimora delle vacanze, ma una volta giunto sul posto capisce che la ragione per cui è stato invitato non è quella che credeva. In un primo momento Chris pensa che l'atteggiamento nervoso della coppia formata da Missy e Dean sia dovuto al disagio per il fatto che lui sia di colore, ma mentre il weekend procede l'uomo farà scoperte ben più disturbanti. Il film, costato 4,5 milioni, è l'ottava pellicola Blumhouse ad aprire in prima posizione negli USA e la sesta a superare i 30 milioni al debutto.

L'hit Warner Bros. Pictures Lego Batman - Il film scivola al secondo posto, ma incassa altri 19 milioni che lo portano, in tre settimane, a un totale di 133 milioni. Se si sommano gli incassi internazionali, la pellicola si aggira attualmente sui 226 milioni.

Leggi anche: Lego Batman - Il film: vivere a Gotham è meraviglioso!

Risale di una posizione John Wick - Capitolo 2. L'action thriller interpretato dalla star Keanu Reeves continua a catturare il pubblico e incassa altri 9 milioni che lo portano a un totale di 74,4 milioni in tre settimane (125,5 milioni se si contano anche gli incassi internazionali).

John Wick 2 sale, mentre scende al quarto posto The Great Wall, diretto dal maestro cinese Zhang Yimou e interpretato dalle star Matt Damon, Willem Dafoe e Andy Lau. L'epico The Great Wall, costato 150 milioni, incassa altri 34,4 milioni e raggiunge i 256,6 milioni negli USA, superando i 300 milioni con gli incassi internazionali.

Dopo tre settimane l'erotico Cinquanta sfumature di nero resiste in quinta posizione. Il film, secondo capitolo della piccante trilogia che racconta la storia d'amore del miliardario Christian Grey e della bella Ana Steele, incassa altri 7,7 milioni portandosi a un totale di 103,6 milioni. A livello globale a oggi il film ha incassato 328,3 milioni.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office USA: l'horror Get Out in testa con...