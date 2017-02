Box Office USA: Lego Batman ancora primo, The Great Wall apre in terza posizione

Posizione invariate rispetto alla scorsa settimana in vetta alla classifica degli incassi cinematografici americani. Lo scatenato Lego Batman - Il film di Chris McKay si gode il successo incassando altri 34 milioni di dollari che lo portano a un totale di 98 milioni in due settimane.

Leggi anche: Lego Batman: intervista esclusiva a Will Arnett, voce originale del film

Stabile alle sue spalle l'hit erotico Cinquanta sfumature di nero. La pellicola firmata da James Foley vede tornare Dakota Johnson e Jamie Dornan nel nuovo capitolo della serie trasgressiva iniziata con Cinquanta sfumature di grigio nel 2015. Un incasso di 20 milioni porta il film a 89 milioni totali.

In terza posizione arriva la prima new entry, l'epico The Great Wall, diretto dal maestro cinese Zhang Yimou e interpretato dalle star Matt Damon, Willem Dafoe e Andy Lau. La pellicola ha aperto con un incasso di 18,1 milioni da 3.325 sale, con una media per sala di 5.400 dollari. The Great Wall, costato 150 milioni, nel mondo ha finora incassato un totale di 262,7 milioni.

L'adrenalinico John Wick 2 - Capitolo 2 perde una posizione e scivola al quarto posto. 16 milioni e mezzo di incasso per l'action con Keanu Reeves per un incasso totale di quasi 59 milioni.

In quinta posizione troviamo la seconda new entry, Fist Fight, scatenata commedia in cui si racconta la storia di un insegnante (Charlie Day) che viene sfidato da un suo collega sicuramente meno mite e pacifico (Ice Cube). Il film, che vede nel cast anche il brillante Tracy Morgan, apre con 12 milioni da 3.185 sale e una media per sala di 3.772 dollari.

Box office week-end

