Box Office USA: La Torre Nera fa suo il botteghino nel weekend più modesto dell'anno

La Torre Nera, il discusso adattamento della saga di Stephen King diretto da Nikolaj Arcel, guadagna la vetta della classifica degli incassi americani al suo esordio. I numeri non sono esaltanti visto che i 19,5 milioni raggiunti sono al di sotto delle basse aspettative degli analisti (20-25 milioni). Il film è costato circa 60 milioni di dollari e avrebbe dovuto aprire un universo su diverse piattaforme. Scende in seconda posizione Dunkirk, l'acclamato war movie di Christopher Nolan, che con altri 18 milioni raggiunge la cifra totale di oltre 133 milioni, che diventano 315 in tutto il mondo.

In terza posizione Emoji: Accendi le emozioni, pellicola animata devastata dalla critica USA che vanta le voci di star come T.J. Miller, James Corden, Ilana Glazer e Patrick Stewart. Il film incassa 12 milioni da 4000 sale, con una media per sala di 3.000 dollari.

Perde una posizione la commedia Universal Girls Trip di Malcolm Lee, mentre debutta al quinto posto Kidnap di Luis Prieto, con Halle Berry disposta a tutto pur di riavere il suo bambino rapito. Il thriller ha incassato 10 milioni di dollari, dopo esserne costati 20.

Dopo l'uscita limitata in Michigan, Detroit di Kathryn Bigelow sbarca in 3000 sale ma non esplode, incassando poco più di 7 milioni di dollari, con una media per sala di 2411$, che porta il film all'ottavo posto in classifica.

