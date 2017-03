Box Office USA: La Bella e la Bestia apre con la cifra record di 170 milioni!

Walt Disney Pictures centra un altro strepitoso successo. All'arrivo in sala la rilettura del classico La Bella e la Bestia schizza in vetta al box office ed è subito record. Il film incassa 170 milioni in patria (con una media per sala di $40.380 dollari ottenuta in 4.210 sale) diventando il settimo debutto di sempre e il primo debutto di marzo di sempre, battendo tra l'altro i 166 milioni di Batman v Superman: Dawn of Justice. Miglior incasso per un live action Disney e settima apertura targata Walt Disney Studios ad aprire superando i 150 milioni. Se si sommano i 180 milioni raccolti nel resto del mondo, La bella e la bestia, interpretato dalla star di Harry Potter Emma Watson, raggiunge l'imponente cifra di 350 milioni diventando il secondo incasso di marzo di sempre sia a livello nazionale che internazionale.

Lo strapotere Disney ha la meglio sul blockbuster Warner Bros. Pictures e Legendary Kong: Skull Island scalzandolo dalla prima posizione. Il monster movie interpretato da Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e dal premio Oscar Brie Larson incassa comunque altri 29 milioni arrivando a quota 110 milioni.

In terza posizione resiste Logan - The Wolverine. La pellicola di James Mangold slitta di un posto rispetto alla precedente settimana, ma continua a far presa sul pubblico tanto da incassare altri 17,5 milioni che lo portano a un totale di oltre 184 milioni.

Prosegue anche la marcia trionfale dell'outsider Scappa - Get Out. L'horror targato Universal Pictures e Blumhouse Productions continua a riscuotere l'attenzione del pubblico e incassa altri 13 milioni che lo portano all'imponente cifra di 133 milioni.

Anche il dramma a tema religioso The Shack, con Sam Worthington e Octavia Spencer, continua a mietere incassi e difendere la sua posizione nella top five degli incassi. Basato su un romanzo cristiano del 2007 di William P Young, il film ha raccolto altri 6 milioni che lo portano a un totale di 42,6 milioni.

