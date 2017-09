Box Office USA: It, apertura da record con 117 milioni!

Incassi record per It! L'horror targato New Line Cinema ha fatto irruzione nelle sale americane incassando 117,2 milioni da 4.103 sale, con una media per sala di 28.552 dollari. It infrange una lunga lista di record: è la più imponente apertura di sempre per un horror, la principale apertura per un film che ha il rating R, è la terza apertura del 2017 ed è l'apertura di settembre che ha incassato di più (ha battuto i 48,5 milioni dei cartoon Hotel Transylvania). It ha battuto anche il record del numero di location per un film col rating R ed è l'apertura più lucrosa di sempre per New Line. Costato circa 35 milioni, It è diretto da Andres Muschietti. A livello internazionale, il film ha incassato 62 milioni da 10.665 sale in 46 mercati.

Alle spalle del gigante It si piazza un'altra apertura, la rom-com targata Open Road Films 40 sono i nuovi 20, interpretata da Reese Witherspoon. Il film scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer ha incassato 9 milioni di dollari da 2.940 sale, ottenendo una media per sala di 3.071 dollari.

Dopo tre settimane consecutive in vetta agli incassi cinematografici americani, perde due posizioni Come ti ammazzo il bodyguard. L'action-comedy che unisce i talenti di Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson è terza. Costato circa 30 milioni di dollari, il film finora ne ha incassati quasi 65 milioni totali.

In quarta posizione troviamo l'inquietante horror seriale Annabelle 2: Creation, da cinque settimane in classifica. Con i 4 milioni raccolti in questo weekend, l'hit horror arriva a superare i 96 milioni totali.

Quinto posto per il dramma Wind River con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, in classifica da sei settimane. Il film, costato 11 milioni, ne ha incassati 25 milioni. Un risultato sorprendente per questo avvincente thriller che racconta la storia di un uomo che trovando per caso il cadavere di una teenager si ritrova a collaborare con l'FBI per trovare i colpevoli.

