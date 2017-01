Box Office USA: Il diritto di contare conquista la vetta

Sorpasso effettuato! Il diritto di contare, pellicola al femminile targata 20th Century Fox, ha conquistato la vetta della classifica degli incassi americana incassando 20,5 milioni che lo portano a un totale di oltre 45 milioni in due settimane. Il film, diretto da Ted Melfi e interpretato da Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monae e Kevin Costner, racconta quanto accaduto a Katherine Johnson, una brillante matematica afro-americana che, insieme alle sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson, lavorò a una delle più grandiosi missioni statunitensi. La donna ha infatti collaborato a lanciare in orbita l'astronauta John Glenn e a farlo ritornare in modo sicuro sulla Terra.

L'effetto Golden Globes fa benissimo a La La Land. Dopo sei settimane di permanenza in classifica il musical di Damien Chazelle risale dalla quinta alla seconda posizione incassando 14,5 milioni di dollari nel weekend, per un totale di 74 milioni.

Prosegue la corsa agli incassi del cartoon Sing. L'inarrestabile pellicola animata Illumination Entertainment e Universal Pictures incassa altri 13 milioni che lo porta all'imponente cifra di oltre 233 milioni raccolti in quattro settimane di programmazione.

Se Sing conserva la sua terza posizione, Rogue One: A Star Wars Story scivola in quarta posizione dopo cinque settimane. Lo spinoff Disney/Lucasfilm incassa altri 13,5 milioni che lo stanno facendo marciare dritto dritto verso il superamento dei 500 milioni di dollari in patria. Dopo aver superato i 486 milion di Alla ricerca di Dory, negli USA Rogue One è adesso ufficialmente il primo incasso del 2016.

In quinta posizione troviamo la prima new entry della settimana; si tratta del chiacchierato horror The Bye Bye Man che, al debutto, incassa 13.378.000 dollari in 2.220 sale, con una media per sala di oltre 6.000 dollari. Il film, diretto da Stacy Title, vede Doug Jones nei panni del Bye Bye Man, una forza sinistra responsabile di mali impensati. Il problema è che evitare il suo potere è più facile a dirsi che a farsi.

