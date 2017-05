Box Office USA: Guardiani della Galassia Vol. 2 domina con 428 milioni di incassi nel mondo

Dopo l'exploit internazionale, Guardiani della Galassia Vol. 2è uscito anche in America incassando 145 milioni in 4.347 sale, con una media per sala di 33.368 dollari. Il film incassa il 54% in più rispetto al primo Guardiani della Galassia, che nel 2014 esordì con 94,3 milioni, e insieme a La Bella e la Bestia (174,8 milioni), dà alla Disney i migliori due debutti del 2017 in patria.

Dopo tre settimane di permanenza in vetta al box office, l'action automobilistico Universal Pictures Fast & Furious 8 scivola in seconda posizione e si porta a casa 8,5 milioni arrivando a un totale di 207,1 milioni. A livello internazionale la pellicola che racconta le gesta di Dom Toretto e della sua famiglia ha incassato 951,2 milioni per un incasso globale di 1 miliardo e 16 milioni.

Risale Baby Boss. Alla sesta settimana di permanenza in classifica il cartoon Dreamworks riguadagna una posizione raccogliendo altri 6,2 milioni per un totale di oltre 156 milioni.

Perde, invece, due posizioni la commedia How to Be a Latin Lover con Salma Hayek, Rob Lowe e Kristen Bell. Il film diretto dall'ispanico Eugenio Derbez, raccoglie 5,2 milioni arrivando a quota 20 milioni.

Riguadagna una posizione il campione di incassi Disney La Bella e la Bestia. Dopo otto settimane la fiaba live action Disney raccoglie 4,9 milioni nel Nord America e altri 11,9 negli altri paesi così da incassare 487,6 milioni in patria e 698,1 milioni a livello internazionale. Con un incasso globale record da 1,185 miliardi il film è l'undicesimo incasso di sempre.

