Box Office USA: Fast & Furious 8 ancora in testa

Prosegue la folle corsa al botteghino di Fast & Furious 8. Il pubblico americano continua ad accorrere al cinema per godere delle avventure di Dom Toretto, seppur con un notevole calo rispetto alla scorsa settimana. L'ottava avventura della saga automobilistica, che vede nel cast la new entry della diva Charlize Theron a fianco di Vin Diesel, incassa poco meno di 20 milioni. Negli USA il film veleggia intorno ai 193 milioni incassati in tre settimane; se si guardano gli incassi complessivi la pellicola ha superato il miliardo nel mondo incassando più del predecessore Fast & Furious 7, ed è diventato il primo incasso importato in Cina con 361 milioni.

Con 12 milioni fa il suo debutto a sorpresa in seconda posizione la commedia How to Be a Latin Lover con Salma Hayek, Rob Lowe e Kristen Bell. Il film diretto dall'ispanico Eugenio Derbez, uscito in 1.118 sale, ha sfiorato i 10 mila dollari di media per sala raccogliendo un pubblico per la maggior parte ispanico.

In terza posizione debutta Baahubali 2: The Conclusion, Tollywood film girato in lingua Telugu proveniente dall'India del Sud. Il film ha incassato la notevole cifra di 10,1 millioni di dollari pur essendo uscito solo in 425 schermi ottenendo una media per sala di 24.364 dollari. Per fare un paragone, Fast & Furious 8 è presente in oltre 4.000 sale.

L'action indiano si piazza davanti al cartoon

Baby Boss, alla quinta settimana di permanenza in classifica, che raccoglie altri 9 milioni arrivando a un totale di quasi 149 milioni, ma soprattutto segna un'apertura migliore di The Circle, pellicola interpretata dalle star Emma Watson e Tom Hanks che debutta incassando soli 9 milioni da 3.163 sale, con una media per sala di 2.856 dollari.

