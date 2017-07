Box Office USA: Dunkirk fa il bis, per la seconda settimana è il re del botteghino

Dunkirk, l'acclamato war movie di Christopher Nolan, conserva la vetta della classifica degli incassi americani per la seconda settimana. La pellicola bellica incassa altri 28 milioni arrivando a un totale di 102,8 milioni. A livello internazionale, Dunkirk ha incassato altri 45,6 milioni festeggiando una cifra totale di 234,1 milioni mentre attende di aggiungere altri mercati come l'Italia, dove il film uscirà il 31 agosto.

Dunkirk batte il nuovo arrivato Emoji: Accendi le emozioni, spumeggiante pellicola animata che vanta le voci di star come T.J. Miller, James Corden, Ilana Glazer e Patrick Stewart. Il film incassa 26,6 milioni da 4000 sale, con una media per sala di 6.294 dollari.

Perde una posizione la commedia Universal Girls Trip. Il film diretto da Malcolm Lee racconta la storia di quattro amiche che decidono di compiere un viaggio con destinazione New Orleans, dove si svolge l'Essence Music Festival, durante il quale danno spazio al proprio lato più selvaggio e alimentano con nuova forza il legame che le unisce. Il film incassa altri 20 milioni superando i 65 milioni totali.

Debutto fiacco per Atomica bionda, action thriller interpretato dalla diva Charlize Theron. La pellicola apre incassando 18,6 milioni da 3.304 sale, con una media per sala di 5.616 dollari. La Theron interpreta una spia chiamata in servizio quando un agente dell'MI6 che lavora sotto copertura viene ucciso, subito prima della caduta del Muro di Berlino. La spia dovrà localizzare una lista che l'agente stava per diffondere all'Ovest, per evitare che lei e i suoi colleghi vengano coinvolti nella diffusione di informazioni top secret.

Alla quarta settimana di permanenza in classifica Spider-Man: Homecoming resiste al quinto posto e incassa 13 milioni che lo portano a un totale di 278 milioni negli USA e 633,8 milioni globali.

