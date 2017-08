Box Office USA: Come ti ammazzo il bodyguard in vetta per la seconda settimana

Invariata la vetta della classifica degli incassi cinematografici americani. Come ti ammazzo il bodyguard, la nuova action-comedy con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, in uscita in Italia il 12 ottobre 2017, mantiene saldamente la prima posizione incassando altri 10 milioni che la portano a sfiorare i 40 milioni totali.

Stabile al secondo posto l'inquietante horror seriale Annabelle 2: Creation, che incassa oltre 7 milioni di dollari arrivando a quota 78 milioni totali. Si conferma così il successo della saga horror spinoff di L'Evocazione - The Conjuring.

Leggi anche: Annabelle 2: Creation e i suoi piacevoli brividi estivi

Al terzo posto troviamo la prima new entry di questa settimana, il cartoon Ballerina, produzione francocanadese che apre con 5 milioni segnando una media per sala di 1.948 dollari in 2.575 sale.

Notevole balzo in avanti per Wind River. Alla quarta settimana di permanenza in classifica il dramma interpretato da Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen incassa 4.410.610 dollari salendo dalla decima alla quarta posizione. A oggi l'incasso totale è di quasi dieci milioni. La storia ha come protagonista un uomo (Renner) che trova il cadavere di una teenager nella foresta e collabora con un'agente dell'FBI (Olsen) per trovare i responsabili della sua morte.

Leggi la recensione: Wind River: non è un paese per gli indiani

Al quinto posto scivola Logan Lucky, il nuovo film di Steven Soderbergh che incassa altri 4.366 milioni arrivando a un totale di dieci milioni a fronte di un budget di 30 milioni.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office USA: Come ti ammazzo il bodyguard in...