Box Office USA: Come ti ammazzo il bodyguard conquista il pubblico americano!

Gli incassi di questa terza settimana d'agosto al box office statunitense vedono in prima posizione Come ti ammazzo il bodyguard, la nuova action-comedy con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, in uscita in Italia il 12 ottobre 2017. Il film ha esordito con 21,600,000 $, dopo esserne costati 29. Scende al secondo posto l'inquietante horror Annabelle 2: Creation che incassa altri 15,500,000 $ salendo a quota 64, un enorme successo. Al terzo posto una seconda new entry, ovvero Logan Lucky, il nuovo atteso film di Steven Soderbergh. A fronte di un budget di quasi 30 milioni di dollari, la pellicola ha incassato solamente 8,050,182 $, un inaspettato flop che potrà solo essere risollevato da un buon passaparola tra gli spettatori.

Seguono nella classifica Dunkirk e Nut Job 2 - Tutto molto divertente, mentre La Torre Nera è già quasi fuori dalla Top 10, con un modesto incasso di 41,000,000 $.

Box office week-end

