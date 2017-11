Box Office Italia, Thor: Ragnarok continua a mietere incassi

Thor: Ragnarok esplode negli Stati Uniti e conserva anche la prima posizione nella classifica degli incassi italiani. Il terzo lungometraggio Marvel dedicato al possente Dio del tuono (Chris Hemsworth) raccoglie ancora 1.710.317 euro sfiorando i 7 milioni totali.

Alle spalle di Thor debutta Saw: Legacy, ottavo capitolo della popolare saga horror targata Lionsgate. Il film apre incassando 989.507 euro da 288 sale, con una media per sala di 3.435 euro.

Resiste in terza posizione il campione di incassi It. L'horror di Andres Muschietti continua comunque ad attirare il pubblico italiano in sala e incassa altri 967.849 euro, veleggiando verso i 14 milioni totali.

In quarta posizione troviamo il primo titolo italiano, il debutto alla regia di Donato Carrisi che ha adattato il proprio romanzo noir La ragazza nella nebbia. Il film, forte di un cast che comprende Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon e Jean Reno segna un incasso di 964.620 euro in 383 sale, superando i 2.600.000 euro in due settimane.

Altro debutto in quinta posizione per il lungometraggio animato Capitan Mutanda: Il film che apre con un incasso totale di 1 milione di euro (758.172 euro nel weekend) da 262 sale, con una media per sala di 2.893 euro.

