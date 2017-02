Box Office Italia: The Great Wall con Matt Damon debutta al primo posto

Le prime tre posizioni del box office italiano sono occupate da tre nuove uscite. Apre in prima posizione l'epico The Great Wall, diretto dal maestro cinese Zhang Yimou e interpretato dalle star Matt Damon, Willem Dafoe e Andy Lau. Il film, che racconta la genesi della Muraglia Cinese, incassa 1 milione 340 mila euro con una media per sala di 3.709 mila euro su 356 sale.

Alle sue spalle si piazza la commedia Beata ignoranza che incassa 1 milione 239 mila euro, con una media per sala 3.386 euro ottenuta in 366. Alessandro Gassmann interpreta Filippo, un professore di matematica totalmente dipendente dai social network: selfie, chat, followers sono la sua ossessione. Ernesto (Marco Giallini), insegnante di italiano, agli status su Facebook preferisce i versi di Foscolo e il suo cellulare è un Nokia del '95. L'arrivo di Nina (Teresa Romagnoli), figlia di uno dei due, riporterà a galla antiche rivalità e incomprensioni tra i professori.

A 20 anni dal primo capitolo, debutta in terza posizione T2 Trainspotting di Danny Boyle. un tuffo nel passato per il film che vede il ritorno dei mitici Ewan McGregor (Renton) Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller (Sick Boy) e Robert Carlyle (Begbie) nella nuova avventura firmata dallo sceneggiatore dell'originale John Hodge. Un incasso di 1 milione 73 mila euro e una media di 3.345 euro raccolta in 321 sale.

Scende in quarta posizione con un incasso settimanale di 972 mila euro Mamma o papà?, scatenata commedia familiare con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. In due settimane il film ha ottenuto un incasso totale di 3 milioni 532 mila,

Al quinto posto troviamo Cinquanta sfumature di nero che dopo due settimane in vetta rallenta negli incassi. La pellicola erotica con Dakota Johnson e Jamie Dornan, raccoglie solo 898.000 euro, ma è forte di un incasso totale di quasi 14 milioni di euro raccolti in sole 3 settimane.

Box office week-end

