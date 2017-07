Box Office Italia: Spider-Man: Homecoming ancora in testa

Terza settimana di permanenza in classifica, terza pole position per Spider-Man: Homecoming. Il solo di Jon Watts dedicato alle avventure del popolare ragnetto incassa altri 720.617 euro sfiorando i 6 milioni e mezzo. Enorme successo per la nuova incarnazione di Peter Parker interpretata dall'inglese Tom Holland, aiutata dalla presenza del mentore Tony Stark.

Spider-Man: Homecoming batte ancora una volta The War - Il pianeta delle scimmie che deve accontentarsi della seconda posizione. La pellicola diretta da Matt Reeves guadagna altri 568.900 euro e supera i due milioni. La guerra di Cesare contro gli umani sta portando buoni frutti al botteghino.

Debutta in terza posizione il disaster movie marittimo USS Indianapolis, interpretato da Nicolas Cage. Il film ricostruisce la drammatica vicenda dell'USS Indianapolis. Nicolas Cage interpreta il capitano Charles McVay, che lottò per mantenere in vita i suoi uomini dopo che la loro nave venne attaccata da un missile affondando in 12 minuti. L'equipaggio era impegnato in una missione segreta per consegnare delle parti della bomba atomica Little Boy che venne lanciata su Hiroshima. La maggior parte degli uomini vennero mangiati dagli squali durante i quattro giorni trascorsi prima dell'arrivo dei soccorsi. Delle 1196 persone che si trovavano a bordo solo 317 riuscirono a sopravvivere. 298.570 di incasso totale, con una media per sala di 1006 euro in 264 sale.

Al quarto posto si piazza un'altra new entry, il teen movie Prima di domani interpretato da Zoey Deutch. Il film raccoglie 305.518 euro da 210 sale, con una media per sala di 1257 euro. Cosa accadrebbe se oggi fosse l'ultimo giorno per il resto della tua vita? Da questa domanda inizia il viaggio di Samantha Kingston detta Sam (Zoey Deutch) che ha una vita perfetta, un ragazzo stupendo e tre amiche fantastiche. Tutto sembra andare per il verso giusto finché, dopo un incidente, è costretta in un loop temporale a rivivere per sempre lo stesso giorno senza riuscire ad andare avanti.

Al quinto posto resiste Transformers - L'ultimo cavaliere, in classifica da 5 settimane. L'action robotico incassa altri 82.000 euro approdando a un totale di 4.557.217 euro.

Box office week-end

