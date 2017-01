Box Office Italia: Mister Felicità di Siani conquista la prima posizione

Il colpo di coda è arrivato con l'Epifania. Alessandro Siani conquista la prima posizione della classifica degli incassi con la sua nuova commedia, Mister Felicità. Il film, che racconta la storia di uno sfaticato napoletano in trasferta in Alto Adige dove può campare grazie all'appoggio della sorella, incassa oltre 3 milioni di euro arrivando a quota 7.150.000 euro.

In seconda posizione debutta il campione d'incassi americano Sing. La pellicola animata targata Illumination Entertainment e Universal Pictures racconta l'avventura di un koala impresario alle prese con un concorso canoro. Musica e risate che conquistano il pubblico italiano raccogliendo oltre 3 milioni di euro in 503 sale, con una media per sala di 5794 euro.

Altra new entry in terza posizione, il commovente Collateral Beauty, interpretato da Will Smith . Il film, uscito in 370 sale, incassa 3.377.048 euro, con una media per sala di 7.722 euro.

Tra i debutti di questa settimana, Assassin's Creed è quarto. Le recensioni non proprio positive gravano sull'action interpretato da Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson e Ariane Labed che comunque nei primi giorni di programmazione incassa 2.682.491 euro e segna una media per sala di 8.128 euro.

Le nuove uscite fanno slittare l'hit Disney Oceania dalla prima alla quinta posizione. Il film d'animazione incassa altri due milioni di euro e, tre dopo settimane, supera i 12 milioni.

Box office week-end

1 1 Mister Felicità Incasso weekend: 3,179,139 € ( 554 sale )

3,179,139 € Incasso totale: 7,150,612 € ( 2 settimane ) 2 2 Sing Incasso weekend: 2,914,558 € ( 503 sale )

2,914,558 € Incasso totale: 3,728,032 € ( 1 settimane ) 3 3 Collateral Beauty Incasso weekend: 2,857,258 € ( 370 sale )

2,857,258 € Incasso totale: 3,377,048 € ( 1 settimane ) 4 4 Assassin's Creed Incasso weekend: 2,682,491 € ( 330 sale )

2,682,491 € Incasso totale: 3,412,426 € ( 1 settimane ) 5 5 Oceania Incasso weekend: 2,007,291 € ( 483 sale )

2,007,291 € Incasso totale: 12,098,684 € ( 3 settimane )

