Box Office Italia: L'ora legale ha la meglio su La La Land

Inarrestabili Valentino Picone e Salvatore Ficarra. La loro ultima fatica, L'ora legale, mantiene la vetta della classifica degli incassi italiani sconfiggendo il rivale La La Land. La commedia racconta la storia di un professore di una cittadina meridionale che, in vista delle elezioni amministrative, si candida con una propria lista civica dichiarando guerra all'illegalità. Tutti in paese iniziano a porsi il problema di chi votare e tra loro anche i due cognati del professore, costretti alla convivenza per via di un chiosco in comune. L'ora legale incassa 2.500.000 euro e arriva a un totale di oltre 6 milioni 600 mila euro in due settimane.

Quello di La La Land resta comunque un buon esordio. Il musical con Ryan Gosling ed Emma Stone, in corsa per 14 Oscar, ha debuttato al secondo posto con 2 milioni 38 mila euro e con la media sala più alta della top ten: 5.393 euro su 378 schermi.

Leggi anche: La La Land, i numeri musicali: tutte le magie di Damien Chazelle

Altro debutto in terza posizione. Il thriller psicanalitico di M. Night Shyamalan Split debutta con 1 milione 899 mila euro e una media di 4.820 euro su 394 sale. Protagonista della storia è l'inglese James McAvoy nei panni di Kevin, un uomo che ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher, e ne tiene ancora una nascosta in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre, arriva a quota 77 milioni.

Guadagna una posizione il fantascientifico Arrival di Denis Villeneuve, che sale dal quinto al quarto posto. Un incasso di 685.000 euro per il film interpretato da Amy Adams che supera i 2 milioni di euro.

In quinta posizione troviamo il cartoon Sing. La pellicola animata Illumination Entertainment e Universal Pictures incassa altri 613 mila euro che la portano a oltre 7.715.000 euro in quattro settimane.

Box office week-end

1 1 L'ora legale Incasso weekend: 2,433,909 € ( 597 sale )

2,433,909 € Incasso totale: 6,623,995 € ( 2 settimane ) 2 2 La La Land Incasso weekend: 2,038,449 € ( 378 sale )

2,038,449 € Incasso totale: 2,038,449 € ( 1 settimane ) 3 3 Split Incasso weekend: 1,899,138 € ( 394 sale )

1,899,138 € Incasso totale: 1,899,138 € ( 1 settimane ) 4 4 Arrival Incasso weekend: 684,407 € ( 333 sale )

684,407 € Incasso totale: 2,101,571 € ( 2 settimane ) 5 5 Sing Incasso weekend: 613,958 € ( 353 sale )

613,958 € Incasso totale: 7,715,221 € ( 4 settimane )

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office Italia: L'ora legale ha la meglio su...