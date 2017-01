Box Office Italia: L'ora legale di Ficarra e Picone vince il weekend

Una commedia italiana alla conquista del box office nostrano. Volti noti del piccolo schermo, Valentino Picone e Salvatore Ficarra funzionano bene anche al cinema. La loro ultima fatica, L'ora legale, schizza in vetta al box office incassando 3.253.984 euro in 574 sale, con una media per sala di 5.769 euro. Il film racconta la storia di un professore di una cittadina meridionale che, in vista delle elezioni amministrative, si candida con una propria lista civica dichiarando guerra all'illegalità. Tutti in paese iniziano a porsi il problema di chi votare e tra loro anche i due cognati del professore, costretti alla convivenza per via di un chiosco in comune.

Tiene bene Allied. Il romance di Robert Zemeckis con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard conserva la seconda posizione e incassa 1.277.705 euro, arrivando a un totale di 3.589.851 euro. Nel lungometraggio le due star hanno il ruolo di Max Vatan e Marianne Beausejour, due assassini che si innamorano durante una missione a Casablanca, nel 1942.

In discesa Collateral Beauty. Il dramma diretto dal premio Oscar diretto da David Frankel vede Will Smith nei panni di un dirigente di New York che, dopo una tragedia, non riesce più a vivere la sua vita senza più l'entusiasmo di una volta. A quel punto i colleghi escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti. Oltre un 1 milione di euro porta il film a un totale di 8 milioni di euro raccolti in tre settimane.

Debutto piuttosto tiepido per xXx - Il ritorno di Xander Cage che apre in quarta posizione. Il thriller muscolare con Vin Diesel incassa 1.130.174 euro in 308 sale, con una media per sala di 3.669 euro.

In quinta posizione troviamo un altro debutto, l'elegante Arrival di Denis Villeneuve, una pellicola che adopera i canoni della fantascienza per esplorare temi quali l'elaborazione del lutto, la memoria e le sfumature della comunicazione. Oltre 1 milione di euro incassato in 350 sale e una media per sala di 3.156 euro per il film interpretato dalla straordinaria Amy Adams.

Box office week-end

