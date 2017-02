Box Office Italia: La La Land conquista la vetta a passo di danza

Dopo aver aperto la scorsa settimana in seconda posizione, il pluripremiato La La Land è il vincitore del weekend italiano. Il musical con Ryan Gosling ed Emma Stone, in corsa per 14 Oscar, incassa 1.674.067 euro che lo portano a un totale di 4.372.888. Ottimo risultato per un genere, il musical, che non è tra i prediletti in Italia.

Il thriller psicanalitico di M. Night Shyamalan Split guadagna una posizione piazzandosi al secondo posto e incassando 1.285.169, per un totale di 3.762.142 euro incassati in due settimane. Protagonista della storia è l'inglese James McAvoy nei panni di Kevin, un uomo che ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher, e ne tiene ancora una nascosta in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre.

La commedia di Valentino Picone e Salvatore Ficarra L'ora legale passa dal primo al terzo posto incassando 1.276.511 euro. Finora il film ha incassato un totale di 8.382.676 euro in tre settimane.

Debutta in quarta posizione Smetto quando voglio - Masterclass, atteso sequel dell'hit di Sydney Sibilia. Torna in azione la banda di criminali laureati (e precari) che prova ad arrotondare il magro stipendio da ricercatore con mezzi illeciti e incassa 1.241.633 euro in 486 sale, con una media per sala di 2554 euro.

Di poco inferiore il debutto italiano di Mel Gibson e del suo war movie Hacksaw Ridge che guadagna 1.143.770 euro in 386 sale, con una media per sala di 2963 euro.

