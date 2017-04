Box Office Italia: La Bella e la Bestia conserva il primo posto

Non si ferma l'epica cavalcata della fiaba Disney La Bella e la Bestia. Dopo essere diventato il primo incasso stagionale in Italia, l'hit interpretato dalla bella Emma Watson si conferma il vincitore del box office per la terza settimana incassando altri 2.293.171 euro e raggiungendo i 17 milioni e mezzo complessivi.

Alle sue spalle debutta Ghost in the Shell, secondo, ma con incassi non troppo lusinghieri. L'adattamento live action dell'anime di culto fa affidamento su una protagonista del fascino di Scarlett Johansson, ma gli incassi si fermano a quota 936.630 euro, con una media per sala di 2.054 euro raccolta in 456 sale.

Altro debutto in terza posizione per Classe Z, commedia scolastica di Guido Chiesa. Quando il preside di un liceo decide di isolare alcuni studenti pigri e indisciplinati in una classe a parte, a questi ultimi sembra una notizia straordinaria. Emersi i veri propositi del preside, però, i ragazzi dell'ultimo anno dovranno andare oltre il loro individualismo per modificare le cose. Un incasso di 442.867 euro raccolto in 285 sale, con una media per sala di 1553 euro.

Apre alle sue spalle in quarta posizione, il crime movie di Claudio Amendola Il permesso - 48 ore fuori. La pellicola, che racconta le 48 ore di permesso di quattro detenuti a Civitavecchia, incassa 407.858 euro da 257 sale, con una media per sala di 3.644 euro.

Scivola al quinto posto il fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite. La pellicola fantascientifica con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds incassa 348.203 euro che lo portano a un totale di 1.260.726 euro.

