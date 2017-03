Box Office Italia: La Bella e la Bestia ancora primo. Il film Disney supera i 14 milioni

Altri weekend stratosferico per l'hit Disney La Bella e la Bestia. La pellicola interpretata dalla bella Emma Watson si conferma il vincitore del box office incassando altri 4.704.000 euro superando i 14 milioni complessivi.

Al secondo posto debutta con 711 mila euro il fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite. La pellicola fantascientifica con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds ottiene una media per sala di 2.007 euro da 354 sale.

Altro debutto in terza posizione, la commedia Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi. Sandro e Luciano sono due giovani che giungono a Cuba con la speranza di dare una svolta alla propria esistenza, soprattutto dal punto di vista economico. Quando si imbattono in Nora, una ragazza estrema, sentimentale e irriducibile, le loro vite cambieranno per sempre. 520.629 euro di incasso da 319 sale, con una media per sala di 1.632 euro.

Alla seconda settimana di permanenza in classifica l'horror The Ring 3 perde due posizioni. Il film che segna il ritorno sul grande schermo della terrificante Samara, interpretata da Bonnie Morgan e degli eventi mortali legati alla visione dell'ormai famosa videocassetta, incassa altri 431.547 euro che lo portano a un totale di 1.446.848 euro.

In discesa anche John Wick - Capitolo 2, quinto con 419.714 euro, per un totale di 1.455.105 euro.

