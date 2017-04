Box Office Italia: I Puffi - Viaggio nella foresta segreta in vetta alla top ten

Arrivano i Puffi e scalano la vetta del box office italiano! All'uscita in sala la pellicola per famiglie I Puffi - Viaggio nella foresta segreta schizza in vetta agli incassi con 822.289 raccolti in 465 sale e una media per sala di 1.768 euro. Puffetta e i suoi fratelli attraversano la Foresta Incantata per trovare il favoloso villaggio dei Puffi prima che lo faccia il terribile stregone Gargamella. Lungo il cammino verranno svelati i misteri legati all'origine degli ometti blu. Esistono puffi di altri colori e case organiche di fungo? Perché tra i puffi ci sono 99 maschi e una sola femminuccia?

Ben altri incassi per la fiaba Disney La Bella e la Bestia, in classifica da ben 4 settimane. Con altri 728.369 euro l'hit interpretato da Emma Watson arriva a incassare quasi 19 milioni di euro.

Leggi anche: La Bella e la Bestia: 5 cose che potreste non aver notato del film

Dopo un debutto fiacco perde una posizione Ghost in the Shell, terzo con 416.761 euro per un totale di 1.633.685 euro.

Non sfonda neppure l'action Power Rangers. La pellicola targata Lionsgate apre in quarta posizione incassando 394.420 euro da 364 sale, con una media per sala di 1.083 euro. Costato 100 milioni, Power Rangers vede nel cast Dacre Montgomery, RJ Cyler, Elizabeth Banks, Bryan Cranston e Bill Hader.

Altro debutto in quinta posizione per l'horror action seriale Underworld - Blood Wars. L'ultimo capitolo della saga con protagonista Kate Beckinsale nel ruolo della determinata vampira Selene, al centro di una lotta che vede contrapposti da secoli licantropi e vampiri, incassa solo 215.679 euro da 226 sale, con una media per sala di 954 euro.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office Italia: I Puffi - Viaggio nella...