Box Office Italia: Guardiani della Galassia Vol. 2 resiste al primo posto

Seconda settimana in testa al box office italiano per Guardiani della Galassia Vol. 2. L'hit Marvel Studios diretto da James Gunn non molla la pole position incassando 1 milione 121 mila euro di incasso, in calo del 50% rispetto allo scorso weekend. Il film che torna a raccontare le vicende dei cinque scatenati Guardiani corre veloce verso i sei milioni di euro di incassi in due settimane.

Leggi anche: Guardiani della Galassia Vol. 2: 10 cose che potreste non aver notato

Stabile in seconda posizione la commedia francese Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse. La pellicola interpretata dalla star Omar Sy, distribuita da Lucky Red, incassa altri 868 mila euro, per un incasso totale di 5 milioni 418 mila euro. Al centro della storia troviamo il bel Samuel, giovanotto che vive serenamente nel sud della Francia in riva al mare. Tutto cambia però quando una sua ex si presenta a casa sua lasciandogli una bimba di pochi mesi: Gloria, sua figlia.

Anche il cartoon Baby Boss difende il suo terzo posto raccogliendo 681 mila euro che gli permettono di superare i 6 milioni di incasso in tre settimane.

In quarta posizione troviamo la prima new entry della settimana, Gold - La grande truffa, nuovo film con Matthew McConaughey! Gold è la storia di Kenny Wells, sfortunato uomo d'affari che, con l'aiuto di un geologo, scopre improvvisamente un'immensa miniera d'oro, ma la nuova ricchezza gli porterà anche molti guai. La pellicola, uscita in 283 sale, ha incassato 490 mila euro con una media per sala di 1.733 euro.

Segue al quinto posto, stabile, The Circle. Il film tratto dal best seller internazionale Il cerchio di Dave Eggers, vede nel cast le star Tom Hanks ed Emma Watson. 484 mila euro di incasso lo portano a un totale di 1.718 mila euro in due settimane.

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office Italia: Guardiani della Galassia Vol....