Box Office Italia: Guardiani della Galassia Vol. 2 domina la top ten

L'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2 sconvolge la classifica degli incassi cinematografici del weekend italiano. La pellicola Marvel diretta da James Gunn, al debutto, incassa oltre 4 milioni 400 mila euro (701.145 euro raccolti solo ieri) e si prepara a dominare a lungo il botteghino. Successo di pubblico e di critica per le nuove avventure dei Guardiani che vedono Baby Groot in pieno sviluppo e Star-Lord costretto a confrontarsi con la figura paterna.

Dietro il blockbuster Marvel, a sorpresa, si piazza la commedia francese Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse. La pellicola interpretata dalla star Omar Sy, distribuita da Lucky Red, nel weekend incassa 1.223 mila euro e in due settimane arriva a raccogliere l'imponente cifra di 3 milioni e 800 mila euro. Al centro della storia troviamo il bel Samuel, giovanotto che vive serenamente nel sud della Francia in riva al mare. Tutto cambia però quando una sua ex si presenta a casa sua lasciandogli una bimba di pochi mesi: Gloria, sua figlia.

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse effettua il sorpasso sul cartoon Baby Boss che nel weekend incassa 909 mila euro arrivando a un totale importante di 4 milioni e 537 mila euro.

Quarta posizione per Fast & Furious 8, ancora al top negli Usa, che nel weekend raccoglie 880 mila euro andando a superare i 13 milioni in tre settimane.

Debutto tiepido per The Circle. Il film tratto dal best seller internazionale Il cerchio di Dave Eggers, non entusiasma il pubblico nonostante la presenza delle star Tom Hanks ed Emma Watson. Quinta posizione con un incasso di 800 mila euro e una media per sala di 2.600 euro raccolta in 298 sale.

Im sesta posizione troviamo il primo film italiano, La tenerezza, ultima fatica di Gianni Amelio con Elio Germano, che incassa 615 mila euro.

