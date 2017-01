Box Office Italia: Collateral Beauty, Will Smith commuove e incassa

La bocciatura da parte della critica non ha impedito al pubblico italiano di recarsi al cinema a vedere Collateral Beauty facendolo diventare il primo incasso della settimana. Il dramma diretto dal premio Oscar diretto da David Frankel vede Will Smith nei panni di un dirigente di New York che, dopo una tragedia, non riesce più a vivere la sua vita senza più l'entusiasmo di una volta. A quel punto i colleghi escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti. Lacrime a fiumi e oltre 2 milioni di euro di incassi che portano il film a un totale di 6.234.127 euro in due settimane.

Debutta in seconda posizione il romance di Robert Zemeckis Allied, con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard. Nel lungometraggio le due star hanno il ruolo di Max Vatan e Marianne Beausejour, due assassini che si innamorano durante una missione a Casablanca, nel 1942. Un debutto da 1.861.521 euro in 385 sale, con una media per sala di 4.835 euro.

Perde una posizione il cartoon Sing. La pellicola animata Illumination Entertainment e Universal Pictures è terza e incassa altri 1.552.537 euro che la portano sempre più vicino ai 6 milioni di euro.

Alessandro Siani e il suo Mister Felicità slittano dalla prima alla quarta posizione. Il film, che racconta la storia di uno sfaticato napoletano in trasferta in Alto Adige dove può campare grazie all'appoggio della sorella, incassa 1.189.959 euro superando i 9 milioni di euro.

Al quinto posto troviamo il vituperato Assassin's Creed, adattamento non riuscito del popolare videogame Ubisoft che raccoglie un milione di euro superando i 5 milioni in due settimane.

Box office week-end

