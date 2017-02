Box Office Italia: Cinquanta sfumature di nero domina la classifica degli incassi

Cristiano Ogrisi

Cinquanta sfumature di nero domina i suoi avversari negli incassi del weekend italiano. Il trasgressivo film con Dakota Johnson e Jamie Dornan, diretto da James Foley, porta a casa 6,419,717 euro, con la media per sala più alta della settimana, 8240 euro. Da notare, però, come Cinquanta sfumature di grigio all'esordio italiano nel 2015, incassò 8,492,042 euro.

Al secondo posto, altra new entry di peso con Lego Batman - Il film che apre con 1,189,448 euro, mantenendosi sui numeri fatti nel box-office italiano da The Lego Movie nel 2014. Protagonista della storia è Batman, eroe solitario e scorbutico, che deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario e far squadra con altri eroi per fronteggiare la scalata ostile di Joker e di un'orda di irresistibili villain.

Perde due posizioni La La Land di Damien Chazelle, che porta a casa altri 947,743 euro, per un totale di 5,803,690 euro in tre settimane. La commedia musicale con Ryan Gosling ed Emma Stone è uno dei frontunner per gli Oscar 2017 e probabilmente la sua corsa al box-office italiano non è finita qui.

Con 364,546 euro debutta in ottava posizione l'horror Incarnate di Brad Peyton, con Aaron Eckhart nei panni del dottor Seth Ember, alle prese con un demone che proviene dal suo passato.

Box office week-end

