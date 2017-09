Box Office Italia: Cattivissimo Me 3 non molla la prima posizione

Per la terza settimana consecutiva l'hit d'animazione Cattivissimo me 3 conserva la vetta della classifica degli incassi. Il divertente film continua a mietere incassi raccogliendo altri 2.471.040 euro che lo portano allo strabiliante totale di quasi 15 milioni di euro.

Stabile anche la seconda posizione occupata dal nuovo film di Christopher Nolan uscito il 31 Agosto, l'atipico war movie Dunkirk che incassa altri 1.919.339 euro arrivando a un totale di quasi 6 milioni di euro.

In terza posizione irrompe Baby Driver - Il genio della fuga, il nuovo film di Edgar Wright. Baby Driver è la storia di un giovane prodigio della guida che lavora con dei ladri di banche. Dopo una rapina andata a male il gruppo dovrà riuscire a fuggire dalle molte persone che li vogliono morti in una corsa all'ultimo respiro. Il film fa il suo debutto incassando 917.000 euro totali in 365 sale, con una media per sala di 2.311 euro.

Altra novità in quarta posizione, La fratellanza, thriller poliziesco diretto da Ric Roman Waugh e interpretato da Nikolaj Coster-Waldau. Dopo un incidente d'auto in cui un suo amico ha perso la vita, Jacob finisce in carcere per omicidio colposo. Tra le sbarre si schiera con la fratellanza ariana in cerca di protezione. Quando viene rilasciato per buona condotta l'uomo verrà ricattato e dovrà pagare il prezzo della sua protezione commettendo un grave crimine. Il film, uscito in 237 sale, ha incassato 759.298 euro segnando una media per sala di 3.203 euro.

In quinta posizione debutta All Eyez on Me, biopic musicale dedicato alla vita di Tupac Shakur. Il film racconta l'ascesa di Tupac, il successo come artista hip hop e attore, il periodo trascorso in prigione e la sua collaborazione con la Death Row Records. Il titolo è tratto dal quarto album di Tupac, presentato all'inizio del 1996. Nel ruolo del rapper c'è Demetrius Shipp Jr., mentre Danai Gurira interpreta Afeni Shakur, la madre dell'artista. Il biopic incassa 459.267 euro, con una media per sala di 2.331 euro.

Box office week-end

