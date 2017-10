Box Office Italia: Blade Runner 2049 in vetta, exploit per Ammore e malavita al terzo posto

Gli occhi del mondo erano puntati sulla release di Blade Runner 2049 e anche l'Italia non ha fatto eccezione. Dopo il primo weekend la pellicola diretta da Denis Villeneuve si piazza in prima posizione incassando 1.995.272 euro da 779 sale, con una media per sala di 2.561 euro. Cifre importanti per il film che mette a confronto la vecchia e la nuova generazione di cacciatori di replicanti con la presenza di Ryan Gosling e del veterano Harrison Ford.

Blade Runner 2049 scalza dalle vetta la vivace pellicola d'animazione Emoji: Accendi le emozioni che conserva comunque la seconda posizione incassando altri 759.389 euro che la portano a superare i due milioni in due settimane.

Ma la vera sorpresa della settimana arriva con Ammore e malavita. Dopo l'entusiasmo suscitato nel corso della Mostra di Venezia, dove è stato presentato in concorso, il musical criminale del Manetti Bros. ambientato a Napoli vince la scommessa del pubblico e incassa 590.913 euro da 273 sale (568.112 euro nel weekend) ottenendo una media per sala di 2.080 euro, seconda solo a Blade Runner 2049. Nel cast troviamo Giampaolo Morelli, attore feticcio dei Manetti già nel cast di Song'e Napule e de L'Ispettore Coliandro, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso e Raiz degli Almanegretta.

Altro debutto in quarta posizione per Come ti ammazzo il bodyguard, action-comedy che unisce i talenti di Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. Il film incassa 517.402 euro da 309 sale, con una media per sala di 1674 euro.

Scivola al quinto posto Noi siamo tutto, teen romance strappalacrime che ha come protagonista Amandla Stenberg nel ruolo di Madeline Whittier: una diciottenne che ha trascorso la sua vita in isolamento a causa di una malattia che rende ogni cosa, al di fuori della sua casa asettica, una minaccia potenzialmente mortale. Madeline dipinge e scrive per trascorrere il proprio tempo, immaginandosi in luoghi distanti dalle mura in cui è rinchiusa. Il film incassa altri 412.000 euro arrivando a incassare 3.200.787 euro in tre settimane.

