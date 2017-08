Box Office Italia: Annabelle 2 conquista il primo posto della classifica

Per il primo, caldissimo weekend di agosto, almeno il boxoffice è da brividi! Per il suo esordio in sala Annabelle 2: Creation conquista il primo posto della classifica dei film più visti con un incasso di poco superiore ai 900mila euro. A completare il podio, Spider-Man: Homecoming, ormai alla quinta settimana di programmazione e The War - Il pianeta delle scimmie. In sesta posizione troviamo Charlize Theron con Atomica bionda, che uscirà ufficialmente il 17, ma è già in anteprima estiva.

Diretto da David F. Sandberg - che l'estate scorsa firmò Lights Out - Terrore nel buio - Annabelle 2 è un prequel del primo film, uno spinoff della saga di L'Evocazione - The Conjuring. Protagonisti della storia, un artigiano e costruttore di bambole che insieme a sua moglie ospita in casa sua un gruppo di bambine ed una suora sfrattate dall'orfanotrofio locale. La vita dei due coniugi però, è rimasta profondamente segnata dal grave incidente che uccise la loro bambina e dai successivi eventi soprannaturali.

