Bond 25: Tom Hardy nuovo 007 con Christopher Nolan alla regia?

Circa una volta ogni dieci anni si riapre uno degli argomenti più trattati tra gli appassionati del cinema d'azione contemporaneo: chi sarà il prossimo James Bond?

Sei attori hanno interpretato l'agente MI6 dagli anni '60 a oggi, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Dopo quattro film negli ultimi undici anni, l'attore inglese in alcune interviste ha fatto capire che potrebbe aver chiuso con questo ruolo.

Tra i vari attori che i fan vorrebbero vedere in smoking in una delle superaccessoriate macchine c'è Tom Hardy. Durante un'intervista a The Daily Beast, l'attore ha commentato questa possibilità e ha aggiunto chi sarebbe il regista perfetto:

"C'è un detto tra gli attori che dice che se parli di qualcosa troppo presto, sicuramente non la farai. Quindi non posso dire nulla! Se lo faccio, sono fuori. Ma Christopher Nolan sarebbe un fantastico regista per un Bond movie. Ciò che hanno fatto Daniel Craig, Sam Mendes e Barbara Broccoli è così impressionante che è difficile re-inventarsi. Mi chiedo come sarà il prossimo film e quando si nomina Nolan, sappiamo che è qualcuno che potrebbe portare qualcosa di nuovo e creare di nuovo qualcosa di profondo."

Sam Mendes, che ha diretto i due ultimi film su 007, ha già dichiarato che qualcun altro dovrebbe dirigere i nuovi capitoli della saga, facendo capire che anche lui abbandonerà il franchise.

Ancora non c'è una data d'uscita per Bond 25.

