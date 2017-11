Bond 25: Monica Bellucci ritornerà nel mondo di 007?

Monica Bellucci non ha voluto smentire ufficialmente le indiscrezioni apparse online che sostengono riprenderà il ruolo avuto in Spectre anche nel prossimo film dedicato alle avventure di James Bond, il venticinquesimo del franchise che porta sul grande schermo le spettacolari missioni dell'agente segreto. L'attrice italiana, premiata ieri sera a Roma con il premio Virna Lisi alla carriera, ha semplicemente dichiarato a chi le chiedeva una conferma riguardante un suo possibile ritorno sul set accanto a Daniel Craig: "Non posso dire nulla".

Monica non ha quindi escluso una nuova apparizione di Lucia Sciarra, la vedova di un famoso assassino italiano, nel quinto film con protagonista l'attore britannico e che dovrebbe essere diretto da Yann Demange, in vista di un arrivo nelle sale nel 2019.

