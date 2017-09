Bond 25: la sceneggiatura del sequel si ispirerà a Io vi troverò?

Dalla conferma di Daniel Craig nel prossimo film dedicato a James Bond, le notizie si inseguono ogni giorno, tra rumor e conferme. Dopo il presunto ingresso di Beyoncé Knowles nel progetto, che dovrebbe occuparsi del main theme di Bond 25, oggi Page Six ha raccontato una presunta anticipazione della trama del film. Pare che, infatti, all'inizio del film vedremo un James Bond in pensione, lontano dai guai, sposato con una bella donna (forse Léa Seydoux?) e tranquillo. Ovviamente dopo poco la pace verrà interrotta e la moglie sarà uccisa, lasciando l'uomo alla ricerca della sua vendetta.

La storia riportata ricorda Io vi troverò, il film di Pierre Morel del 2008 con Liam Neeson, e non sarebbe la prima volta in cui la morte dell'amata muove l'azione, basta pensare a Vesper Lynd in Casino Royale e Tracy Bond in Agente 007, al servizio segreto di sua maestà. La formula della serie ha bisogno che James Bond torni al suo mestiere e la morte della moglie sarebbe un ottimo congegno narrativo per ottenere il risultato in modo, se possibile, più violento del solito. Gli sceneggiatori Robert Wade e Neal Purvis stanno lavorando alla sceneggiatura, Bond 25 uscirà nelle sale, probabilmente, nel 2019.

