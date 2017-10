Bond 25, Julie Walters: "Voglio essere il nuovo villain di 007"

Julie Walters vuole interpretare il nuovo villain di James Bond. L'attrice sessantasettenne ha recentemente lavorato in Film Stars Don't Die in Liverpool con la produttrice della saga Barbara Broccoli e ha provato a convincerla a considerarla per una parte importante nel nuovo capitolo. La Walters ha dichiarato a Event:

"Le ho detto che vorrei essere la nuova Rosa Klebb [la villain in Agente 007, dalla Russia con amore]. Ci vuole un nemico femminile. Mi piacerebbe molto. Che accento userei? Dipende dal personaggio. Forse funzionerebbe un accento nord coreano. In ogni caso, ancora non mi ha richiamata."

La Mrs. Wilkinson di Billy Elliot, oltre che la madre dei fratelli Weasley nella saga di Harry Potter, tornerà a breve sul set di Mamma Mia: Here We Go Again!, dove interpretava Rosie, una delle amiche del cuore di Meryl Streep:

"Quando me l'hanno detto, ho pensato: 'Ma non abbiamo già usato tutte le canzoni?'. Ma ce ne sono altre e sarà molto bello, amo cantare. E ci siamo divertiti tantissimo a girare il primo!"

La Walters ha diversi progetti in arrivo, come anche Paddington 2 e Mary Poppins Returns, e non ha alcuna intenzione di smettere di recitare:

"No, perché dovrei smettere? Sono un'attrice, è tutto ciò che sono. Certo, un anno di riposo mi piacerebbe, ma voglio continuare a lavorare finché sarò fisicamente in grado!"

