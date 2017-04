Bond 25: Daniel Craig si sarebbe "quasi convinto" a tornare

L'indecisione di Daniel Craig sarebbe (quasi) storia vecchia. Dopo mesi di tentennamenti, l'attore sarebbe ormai quasi convinto a fare ritorno nei panni dell'agente segreto James bond nel venticinquesimo capitolo della saga.

A riportare il rumor sarebbe il New York Post. Nel giornale, che cita varie fonti, si afferma che la produttrice Barbara Broccoli avrebbe convinto Craig a tornare per un altro film nei panni di James Bond. La Broccoli di recente ha prodotto lo spettacolo off-Broadway su Othello che vedeva Daniel Craig nei panni di Iago.

Leggi anche: James Bond: i 10 attori che potrebbero interpretare la spia più famosa del cinema

A quanto pare le discussioni di Daniel Craig con Barbara Broccoli stanno andando nella direzione giusta. Ci sarebbe già una sceneggiatura pronta, firmata dai veterani Neal Purvis e Robert Wade, e la produzione prenderà il via non appena Craig si sentirà pronto per firmare un impegno ufficiale.

Per mesi Daniel Craig aveva dichiarato di non voler più tornare nei panni di Bond. Lo scorso ottobre, però, l'attore ha iniziato a dar segni di cedimenti confessando: "Per quanto mi riguarda, ho avuto il miglior lavoro del mondo. Cercherò di farlo il più a lungo possibile, finché sentirò lo stimolo. Se decidessi di smettere, mi mancherebbe terribilmente."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Bond 25: Daniel Craig si sarebbe "quasi convinto"...