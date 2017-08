Bond 25: confermato Daniel Craig, sarà ancora una volta 007!

Daniel Craig ospite al The Late Show With Stephen Colbert ha confermato che tornerà un'ultima volta a vestire i panni dell'agente 007 James Bond.

Colbert ha insistito molto nel ricordare la citazione di qualche tempo fa in cui l'attore subito dopo le riprese di 007 Spectre affermò che avrebbe preferito rompere un vetro e tagliarsi i polsi piuttosto che interpretare di nuovo il ruolo! Ricordando quella dichiarazione ora Craig si corregge: "invece che dire qualcosa di classe dissi qualcosa di veramente stupido!".

Per Daniel Craig si tratterà dunque del quinto film su 007 dopo i titoli di successo Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e 007 Spectre. Commentando la conferma della sua partecipazione ad un nuovo film della famosa spia ha dichiarato: "Penso che sia la volta buona. Mi piacerebbe uscire dal franchise con una nota alta. Non vedo l'ora!"

Ecco il video dell'intervista:



TONIGHT: Daniel Craig makes an announcement that will leave you shaken, not stirred. #JamesBond #LSSC pic.twitter.com/gaSgVs3LkN — The Late Show (@colbertlateshow) 16 agosto 2017

L'attore britannico ha giocato al tira e molla riguardo ad un suo ulteriore coinvolgimento per diverso tempo, tanto che si era cominciato addirittura a parlare di alcune possibili nuove scelte per la parte facendo il nome di personalità come Tom Hiddleston e Tom Hardy!

Bond 25, questo il titolo provvisorio del film, ancora non ha un regista anche se al momento il favorito sembra essere Yann Demange, conosciuto per film come '71 e White Boy Rick! Intanto la Eon Production ha finito il suo contratto con la Sony ed è alla ricerca di un nuovo studio per distribuire la pellicola, attualmente si pensa che possa essere la Warner Bros ad acquisire i diritti. Vi terremo aggiornati su ogni novità!

