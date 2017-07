Bond 25: Daniel Craig e Adele verso l'ufficialità?

Eon Productions, la compagnia di Londra che controlla tutto l'impero di 007, e la Metro-Goldwyn-Mayer, che possiede i diritti del franchise, hanno confermato nella giornata di ieri l'uscita del prossimo Bond 25 per l'8 novembre 2019, stesso giorno in cui la Disney farà uscire un nuovo live-action, anche se ancora non è stato annunciato quale sarà. Gli sceneggiatori saranno Neal Purvis e Robert Wade, che si sono già occupati degli ultimi sei capitoli di James Bond a partire da 007 - Il mondo non basta nel 1999, e i produttori saranno Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Le compagnie hanno dichiarato che più avanti avrebbero annunciato il regista, il cast e il partner di distribuzione, ma due fonti interne - rimaste anonime - hanno confermato che il contratto di Daniel Craig è stato firmato, quindi l'attore britannico sarà per ancora una volta, forse l'ultima, l'agente 007. Molto vicino anche il ritorno di Adele, vincitrice dell'Oscar per la celebre cantante inglese autrice del main theme di Skyfall, ma per l'ufficialità dovremo probabilmente aspettare qualche mese.

